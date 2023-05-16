



8 снарядов в минуту: новая колесная автоматическая самоходка ЦАХАЛа



Представители армий Германии, Великобритании, Нидерландов и Венгрии остались под большим впечатлением от демонстрации на базе Шивта "Роам" - колесной самоходки, которая должна стать началом революции революцию в артиллерийском корпусе.



Немецкая компания присоединилась к флагманскому проекту компании "Эльбит" и Министерства обороны. Пушка с автоматическим заряжанием будет иметь дальность стрельбы в 80 км. Орудие разработано с учетом опыта украинской войны.



Новая израильская пушка еще находится в процессе освоения в ЦАХАЛе - и уже получает европейскую версию и интерес со стороны иностранных военных. "Роам", первая автоматическая пушка, которая поступит в ЦАХАЛ в эти месяцы и в следующем году заменит устаревшую самоходную пушку "Дохар", была представлена в прошлом месяце представителям британских армий, Германии, Нидерландов и Венгрии в рамках тендеров на оснащение новыми орудиями.



Новая израильская пушка считается одним из главных проектов оборонного ведомства, возглавляемого Министерством обороны и компанией Эльбит" , и до сих пор большинство ее компонентов, включая внутреннюю документацию, считаются секретными. Израиль располагает ограниченным количеством ее прототипов. Один из них прошел первичную настройку для потенциальных иностранных заказчиков, которые были впечатлены ее возможностями на полигоне артиллерийской базы Шивта на юге страны.





По словам компании Elbit, демонстрация прошла успешно с точки зрения поражения целей, но прежде всего в ней были продемонстрированы быстрые автономные возможности израильской пушки - автономное подключение взрывчатки к снаряду в соответствии с конкретной огневой задачей, роботизированная загрузка снаряда, наведение на цель с помощью компьютеризированной системы стрельбы и скорострельность не менее восьми снарядов в минуту, что намного превышает скорострельность старых орудий.



В демонстрации стрельба велась на дальность около 20 километров, но на практике дальность стрельбы может быть больше. Пушка будет иметь защиту для экипажа, а европейская версия будет иметь другие снаряды и несколько иной ствол, находящийся в разработке. Дальность стрельбы сможет достигать около 80 километров - намек на противодействие артиллерийским возможностям российской армии. Геометрическая структура башни в европейской версии израильской пушки также будет отличаться, но ее технологическое и операционное ядро останется таким же, как у оригинала, используемого ЦАХАЛем.