



Женщина появилась у Стены Плача в нижнем белье

По словам представителя израильской полиции, в воскресенье у Стены плача появилась женщина в нижнем белье.



Полиция задержала 35-летнюю женщину по подозрению в умышленном неуважении к святому месту.



В четверг председатель ШАС Арье Дери предложил закон, предусматривающий шестимесячное тюремное заключение или штраф в размере 10 000 шекелей для женщин, которые не оделись скромно у Западной стены. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин позже заявили, что законопроект не будет внесен.

