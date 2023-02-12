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Женщина появилась у Стены Плача в нижнем белье
12.02.2023 13:20 Ирина Демьянова

Женщина появилась у Стены Плача в нижнем белье

По словам представителя израильской полиции, в воскресенье у Стены плача появилась женщина в нижнем белье.

Полиция задержала 35-летнюю женщину по подозрению в умышленном неуважении к святому месту.

В четверг председатель ШАС Арье Дери предложил закон, предусматривающий шестимесячное тюремное заключение или штраф в размере 10 000 шекелей для женщин, которые не оделись скромно у Западной стены. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин позже заявили, что законопроект не будет внесен.
 

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