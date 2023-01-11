



Американская авиакомпания предлагает бесплатные перелеты тем, кто приютит котят

Благотворительная организация Animal Foundation из Лос-Анджелеса разместила фотографии трех котят в Твиттере и назвала их в честь авиакомпаний American Delta, Frontier и Spirit.



Сообщение о котятах в местных новостях привлекло внимание авиакомпании Frontier Airlines, которая теперь предлагает ваучеры на полет на сумму 250 долларов тому, кто приютит котят.



Авиакомпания поблагодарила фонд за то, что одного из котят назвали в его честь.



"Это так мило!" — написал официальный Twitter-аккаунт. "Спасибо за оказанную честь! Мы хотели бы подарить по два ваучера каждому, кто выберет Delta и Spirit, и четыре ваучера тому, кто выберет Frontier".



В то время как многие люди хвалили предложение и благодарили авиакомпанию за то, что она поощряла людей усыновлять котят, другие выражали обеспокоенность тем, что люди будут усыновлять котят, а затем отказываться от них, когда они получат свои ваучеры или когда котята вырастут.



В заявлении для British Independent представитель Frontier Airlines сказал, что "положение животных важно и дорого для нас. На каждом из наших самолетов есть животное на хвосте с именем и особой предысторией, причем многие из видов находятся под угрозой исчезновения и вымирания. Мы были более чем счастливы предложить награду, чтобы побудить людей усыновить этих трех котят".



Фонд по защите животных заявил, что котята будут переданы в приемные семьи, как только они немного подрастут, и команда ветеринаров фонда одобрит их переезд в новые семьи.

