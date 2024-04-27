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В Колумбийсокм университете пообещали больше не звать полицию
27.04.2024 08:01 Алина Груднева

В Колумбийсокм университете пообещали больше не звать полицию

Президент Колумбийского университета Минуш Шафик и руководители учебного заведения пообещали больше не позволять полиции Нью-Йорка входить в кампус для эвакуации пропалестинских протестующих студентов.

Соответствующее письмо они разослали ассоциации студентов после того, как на прошлой неделе правоохранители пытались демонтировать палаточный городов. 

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"Мы все разделяем мнение, что возвращение полиции в это время было бы контрпродуктивным", - сказано в письме.

Руководство учебного заведения считает, что это бы еще больше накалило ситуацию и привлекло бы тысячи людей, "что угрожало бы университетскому сообществу".

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