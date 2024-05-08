



Тлаиб призывает суд выдать ордера на арест Нетаниягу и израильских чиновников

Депутат Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других израильских чиновников после того, как израильские военные взяли под контроль контрольно-пропускной пункт Рафиах.



Тлаиб, единственная американка палестинского происхождения в Конгрессе, заявила, что с продолжающимся вторжением в южный город Рафиах палестинцам в Газе "нигде" не будет безопасно, и утверждает, что Нетаниягу будет оставаться на своем посту до тех пор, пока продолжается конфликт.



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"Я призываю МУС оперативно выдать ордера на арест Нетаниягу и высокопоставленных израильских чиновников, чтобы они наконец-то понесли ответственность за этот геноцид, как того, очевидно, требуют эти хорошо задокументированные нарушения Конвенции о геноциде в рамках международного права", - говорится в заявлении Тлаиб.

