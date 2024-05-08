



87% американским студентов неинтересны антиизриальские протесты



Подавляющее большинство студентов американских университетов не участвуют в антиизраильских протестах в кампусах, и не считают войну между Израилем и ХАМАСом главной проблемой для себя, свидетельствуют результаты опроса Generation Lab, о котором сообщает Axios.



Согласно опросу, студенты назвали ближневосточный конфликт наименее важным из девяти предложенных вариантов, и только 13 % заявили, что для них это важный вопрос.



Наиболее важными вопросами являются реформы здравоохранения (40 %), финансирование и доступ к образованию (38 %), экономическая справедливость и возможности (37 %), расовая справедливость и гражданские права (36 %), изменение климата (35 %) и контроль над оружием и безопасность (32 %).



Всего 8 % из 1250 респондентов заявили, что принимали участие в антиизраильских акциях или контрпротестах.



В то время как 45 % опрошенных заявили, что поддерживают акции против 24 %, студенты решительно выступают против многих из наиболее зажигательных тактик, зафиксированных в ходе акций - 90 % считают, что блокирование сторонников Израиля на территории кампуса неприемлемо, 81 % говорят, что те, за вандализм или незаконное занятие зданий, должны быть привлечены к ответственности, 67 % считают захват зданий кампуса неправильным, а 58 % говорят, что отказ выполнить приказ университета разойтись является неправомерным.



На вопрос о том, кого они винят в нынешней ситуации в Газе, 34% ответили, что ХАМАС, 19% - премьер-министра Биньямина Нетаниягу, 12% - израильский народ и 12% - президента США Джо Байдена, говорится в опросе.