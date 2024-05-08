



Реклама, осуждающая антисемитизм, будет транслироваться во время плей-офф НБА

Реклама, осуждающая антисемитизм на фоне недавней волны пропалестинских акций в студенческих городках, будет транслироваться во время игр плей-офф НБА на этой неделе. Это еще одна попытка национальной еврейской организации привлечь внимание к угрозам в адрес евреев во время протестов.



В 30-секундном ролике, подготовленном Фондом Роберта Крафта по борьбе с антисемитизмом, показаны кадры с недавних демонстраций, включая разорванный израильский флаг и знак со свастикой, наложенной на звезду Давида. Эти кадры соседствуют с более благородными изображениями протеста: знаками мира, мегафонами и поднятыми кулаками.



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"Когда вы протестуете, возьмите с собой свою страсть", - говорится в начале рекламы. "Ваше упорство. Свой гнев. Но не приносите в протест ненависть".



Голос за кадром призывает протестующих "кричать до покраснения лица, но не кричать на еврейского ребенка, идущего на урок" и "угрожать изменить историю, но не угрожать своему еврейскому соседу". В своем пресс-релизе, анонсирующем рекламу, FCAS заявила, что визуальные образы ролика "включают примеры ненависти из недавних протестов". В ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства организация сообщила, что изображения взяты из протестов в кампусе, но не уточнила, где и когда они происходили.



Крафт, владелец команды New England Patriots (НФЛ), выступил против протестов, особенно в своей альма-матер Колумбии, где спортивная площадка и еврейский студенческий центр носят его имя. Он заявил, что не будет делать пожертвования, пока они не устранит угрозы в адрес студентов.



"Я больше не уверен, что Колумбия может защитить своих студентов и сотрудников, и мне неудобно поддерживать университет, пока не будут приняты меры по исправлению ситуации", - написал Крафт в заявлении, распространенном FCAS вскоре после начала акций.





