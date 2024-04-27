



Остин дал совет Ирану



Министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Ирану подвергнуть сомнению эффективность своих систем вооружения.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 26 апреля, выступая перед журналистами.



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По его словам, Ирану нужно поразмыслить на этот счет после неудачной атаки на Израиль.



"Они должны подвергнуть сомнению эффективность своих систем вооружения и своей стратегии", - сказал он.



По словам главы Пентагона, иранцам стоит быть менее самоуверенными. Он также добавил, что Израиль продемонстрировал, что он способен защитить себя.