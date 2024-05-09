



Новый фильм "Властелин колец" от Питера Джексона выйдет в 2026 году

Рабочее название фильма - "Властелин колец: Охота на Голлума", а главную роль в нем сыграет Энди Серкис.



Компания Warner Bros. собирается выпустить новый фильм "Властелин колец" в 2026 году при участии Питера Джексона.



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Новость о предстоящем фильме появилась сегодня, 9 мая во время телефонной конференции, посвященной прибыли Warner Bros. Discovery за первый квартал, сообщает The Hollywood Reporter. В ходе встречи генеральный директор Дэвид Заслав сообщил, что компания "сейчас находится на ранних стадиях разработки сценария" для новой серии фильмов по "Властелину колец", которые "будут исследовать сюжетные линии, которые еще не рассказаны".



Первый из них имеет рабочее название "Властелин колец: Охота на Голлума", и, как следует из названия, в центре внимания будет Голлум в исполнении Энди Серкиса.



Питер Джекон, режиссер оригинальной трилогии, будет продюсировать фильм вместе с Филиппой Бойенс и Фрэн Уолш, и, по словам Заслава, будет "участвовать в каждом шаге". Фильм выйдет на экраны в 2026 году.



Проект находится на ранней стадии разработки сценария, над которым работают сценаристы Уолш и Бойенс, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Ожидается, что Серкис вернется к своей культовой титульной роли, а также возьмет на себя роль режиссера.

