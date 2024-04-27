Новости » Новости США
В США нашли свидетельства попыток КНР вмешаться в выборы
27.04.2024 08:19 Алина Груднева

В США нашли свидетельства попыток КНР вмешаться в выборы

В США нашли доказательства попыток Китая вмешаться с целью влияния на президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN по итогам визита в КНР.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Глава Госдепа встретился с рядом высокопоставленных китайский лиц, в том числе с президентом Си Цзиньпином. 

"Я повторил заявление, которое президент Джо Байден сделал президенту Китая в Сан-Франциско в ноябре прошлого года: не вмешивайтесь в президентские выборы", - сказал Блинкен.

Уточняется, что тогда в ходе разговора с американским лидером Си Цзиньпин пообещал, что КНР вмешиваться не будет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы