



В США нашли свидетельства попыток КНР вмешаться в выборы

В США нашли доказательства попыток Китая вмешаться с целью влияния на президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2024 года.



Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN по итогам визита в КНР.



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Глава Госдепа встретился с рядом высокопоставленных китайский лиц, в том числе с президентом Си Цзиньпином.



"Я повторил заявление, которое президент Джо Байден сделал президенту Китая в Сан-Франциско в ноябре прошлого года: не вмешивайтесь в президентские выборы", - сказал Блинкен.



Уточняется, что тогда в ходе разговора с американским лидером Си Цзиньпин пообещал, что КНР вмешиваться не будет.

