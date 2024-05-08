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В ЮАР обрушилось здание: есть погибшие, десятки человек оказались в ловушке
08.05.2024 05:35 Алина Груднева

В ЮАР обрушилось здание: есть погибшие, десятки человек оказались в ловушке

В муниципалитете Джордж в Южной Африке  обрушилось многоэтажное здание, в результате чего десятки человек оказались в ловушке под завалами.

По данным CNN, минимум трое погибли, еще 24 были спасены и отправлены в больницы.

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"На момент инцидента на месте происшествия присутствовало 75 членов строительной бригады", — сообщил премьер-министр Западно-Капской провинции Алан Винд.

Под завалами оказались более 50 человек. По словам мэра, спасательная операция будет долгой. На место происшествия прибыли полиция, спасатели и медики. 
 

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