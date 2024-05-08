



Китайский истребитель подверг опасности вертолет ВМС Австралии

Китайский истребитель запустил сигнальные ракеты прямо перед вертолетом ВМС Австралии, подвергнув членов экипажа опасности.



По данным CNN, об этом сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.



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По его словам, эти "совершенно неприемлемые" действия были совершены над международными водами Желтого моря. Вертолет MH-60R Seahawk проводил патрулирование для обеспечения соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи. В результате происшествия никто из трех членов экипажа не пострадал.



По словам Альбанезе, Австралия дала ясно понять Пекину, что это было "непрофессионально и неприемлемо".



"Это был небезопасный маневр, который представлял опасность для самолета и членов экипажа", - отметил министр обороны Ричард Марлес.