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Китайский истребитель подверг опасности вертолет ВМС Австралии
08.05.2024 06:44 Алина Груднева

Китайский истребитель подверг опасности вертолет ВМС Австралии

Китайский истребитель запустил сигнальные ракеты прямо перед вертолетом ВМС Австралии, подвергнув членов экипажа опасности.

По данным CNN, об этом сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

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По его словам, эти "совершенно неприемлемые" действия были совершены над международными водами Желтого моря. Вертолет MH-60R Seahawk проводил патрулирование для обеспечения соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи. В результате происшествия никто из трех членов экипажа не пострадал.

По словам Альбанезе, Австралия дала ясно понять Пекину, что это было "непрофессионально и неприемлемо".

"Это был небезопасный маневр, который представлял опасность для самолета и членов экипажа", - отметил министр обороны Ричард Марлес.

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