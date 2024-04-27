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Орбан посетовал на состояние свободы слова в Европе
27.04.2024 13:26 Алина Груднева

Орбан посетовал на состояние свободы слова в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на "жалкое" состояние свободы слова в Европе.

По данным издания Telex, об этом он сказал в эфире венгерской радиостанции.

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"Свобода слова находится в жалком состоянии в Европе", - посетовал он.

По мнению венгерского премьера, европейские политики, университеты и СМИ стали "одноцветными". Орбан считает, что за инакомыслие в Европе можно потерять работу.

"Слушателям это может показаться преувеличением, но на Западе нельзя просто публиковать что-то в Facebook. Если ваше мнение отличается от мейнстрима, вы рискуете потерять работу", - добавил он.

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