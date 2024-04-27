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Дом миллиардера снесли бульдозерами
27.04.2024 12:16 Алина Груднева

Дом миллиардера снесли бульдозерами

На американском острове Нантакет  в штате Массачусетс бульдозеры снесли пляжный дом миллиардера Барри Стернлихта.

По данным Business Insider, местные власти решились на такой шаг после штормов, которые привели к эрозии почвы.

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Сам объект из-за непогоды был поврежден. Пляжный дом миллиардер купил в 2010 году за 610 тысяч долларов. Девять лет спустя он выкупил соседнее здание еще за 1,3 млн.

Недвижимость была повреждена в 2020 году из-за ураганов. Местные власти пришли к выводу, что земля стала слишком нестабильной.

"Эрозия разрушает дома, дороги, инфраструктуру, канализационные коллекторы, даже взлетно-посадочные полосы аэропортов. Город пытается понять, что с этим делать", - пояснил адвокат по вопросам недвижимости Стивен Коэн.

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