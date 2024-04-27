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В сирийской провинции Даръя прогремел мощный взрыв
27.04.2024 14:08 Алина Груднева

В сирийской провинции Даръя прогремел мощный взрыв

Днем, 27 апреля, на востоке сирийской провинции Даръя прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека.

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Уточняется, что взрыв прогремел в сельской местности. В настоящий момент неясно, что послужило источником.

Недавно в провинции Даръя  были нанесены мощные удары, приписываемые Израилю, по объектам проиранских боевиков. За последние две недели поступили сообщения, что Иран значительно уменьшил группировку своих сил в Сирии, в том числе, в этом месте.

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