



В сирийской провинции Даръя прогремел мощный взрыв

Днем, 27 апреля, на востоке сирийской провинции Даръя прогремел мощный взрыв.



Об этом сообщает Сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека.



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Уточняется, что взрыв прогремел в сельской местности. В настоящий момент неясно, что послужило источником.



Недавно в провинции Даръя были нанесены мощные удары, приписываемые Израилю, по объектам проиранских боевиков. За последние две недели поступили сообщения, что Иран значительно уменьшил группировку своих сил в Сирии, в том числе, в этом месте.