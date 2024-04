На три американских штата обрушился жуткий торнадо

На Небраску, Айову и Техас обрушился мощный торнадо, сметая все на своем пути.



Больше всех пострадала Небраска.



Торнадо разрушил сотни домов. Известно о нескольких пострадавших. Под завалами могут находиться люди.



"Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. Шторм не был внезапным. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни", - цитирует CNN заявление полиции.



Ожидается, что пик непогоды наступит 27 апреля. Американцев предупредили, что это произойдет в ближайшие часы.



Massive tornado hits Lincoln, NE, while Starlink connects the car to the best internet pic.twitter.com/pmLmr71Nei — Teslaconomics (@Teslaconomics) April 26, 2024

Train vs tornado today in Nebraska. No injuries reported. Video taken by Eric Carlisle. #NEwx pic.twitter.com/034vpX9DRu — Chad (@ChadBlue83) April 27, 2024

Another iPhone video from just southwest of Harlan, IA at 6PM this evening. Unbelievable motion on this #tornado #iawx pic.twitter.com/8utuJQ7p7I — Brennan Myers (@MyersMadnesss) April 27, 2024

DRONE VIDEO -- Miles Springer sent us drone video of the tornado damage Friday in Elkhorn. pic.twitter.com/rP60wdM27y — 6 News WOWT (@WOWT6News) April 27, 2024

Drivers on Interstate 80 got a terrifying view of a powerful tornado this afternoon in Lincoln, Nebraska. pic.twitter.com/ieaPc8F9VW — AccuWeather (@accuweather) April 26, 2024

Harlan IA Tornado. pic.twitter.com/IfiOqK03wI — Colorado Storm Chasers (@COStormChasers) April 26, 2024