



В Каннах в израильском павильоне установили мезузу

На Каннском кинофестивале в израильском павильоне установили мезузу.



На церемонии закладки присутствовал гендиректор министерства культуры и спорта Кфир Суисса.



По данным "Аруц Шева", это произошло на Французской Ривьере. Израильский павильон был создан под эгидой Министерства культуры и спорта и в этом году был посвящен празднованию 75-летия совместного производства и сотрудничества между израильской и зарубежной киноиндустриеями.



На церемонии присутствовали кинематографисты и журналисты со всего мира, а также члены израильской делегации.

