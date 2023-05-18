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В Каннах в израильском павильоне установили мезузу
18.05.2023 16:20 Алина Груднева

В Каннах в израильском павильоне установили мезузу

На Каннском кинофестивале в израильском павильоне установили мезузу.

На церемонии закладки присутствовал гендиректор министерства культуры и спорта Кфир Суисса.

По данным "Аруц Шева", это произошло на Французской Ривьере. Израильский павильон был создан под эгидой Министерства культуры и спорта и в этом году был посвящен празднованию 75-летия совместного производства и сотрудничества между израильской и зарубежной киноиндустриеями.

На церемонии присутствовали кинематографисты и журналисты со всего мира, а также члены израильской делегации.
 

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