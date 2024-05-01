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В Аризоне от пропалестинских протестующих очищены два кампуса
01.05.2024 21:18 Алина Груднева

В Аризоне от пропалестинских протестующих очищены два кампуса

Полиция зачистила два университетских кампуса в Аризоне от пропалестинских протестующих.

Уточняется, что несколько человек были арестованы в Аризонском университете в Тусоне после того, как президент учебного заведения Роберт Роббинс поручил руководству немедленно обеспечить соблюдение правил использования территории кампуса.

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Во вторник вечером, 30 апреля,  около 20 человек были арестованы в университете Северной Аризоны во Флагстаффе по обвинению в незаконном проникновении на территорию кампуса. 

Полиция демонтировала небольшой забор из проволочной сетки, а также около двух десятков палаток.

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