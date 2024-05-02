У дома адвоката, который судится с Boeing, рухнула часть самолета
Отвалившийся на прошлой неделе аварийный трап от самолета авиакомпании Delta Air Lines рухнул прямо возле дома американского адвоката Джейка Бисселла-Линска, чья фирма судится с Boeing.
Об этом сообщает интернет-издания HuffPost.
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Фирма адвоката подала иску в суд на компания из-за проблем с безопасностью, после того, как в январе один из самолетов потерял заглушку двери в воздухе. Теперь возле его дома на берегу Белль-Харбор рухнул аварийный трап, который был найден спустя два дня.
"Я не хотел его трогать, но подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть его", - сообщил адвокат.
Напомним, что аварийный трап отвалился в полете после взлета из Нью-Йорка. Пилотам пришлось сообщить о чрезвычайной ситуации, после чего было решено вернуться в аэропорт имени Джона Кеннеди.
¡TOBOGÁN DE EMERGENCIA SE DESPRENDE DE AVIÓN DESPUÉS DE DESPEGAR! 🚨👀✈️— Viajeros Ocultos (@viajerosocultos) May 1, 2024
Un #avión de #DeltaAirlines tuvo que regresar al #aeropuerto de salida luego de que el tobogán de #emergencia de desprendiera. 😳🛫👇🏻
De acuerdo con la #aerolínea, el incidente ocurrió poco tiempo después… pic.twitter.com/d0sOgSpTPH