Блинкен предложил “лучший способ” борьбы с ХАМАСом, чем операция в Рафиах
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил израильскому руководству "лучшие способы" борьбы с ХАМАС, чем широкомасштабная операция в Рафиахе.
Об этом он сказал журналистам по итогам визита в Израиль.
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"Наша позиция ясна. Она не изменилась и не изменится. Мы не можем и не будем поддерживать крупную военную операцию в Рафиахе без эффективного плана, гарантирующего, что мирное население не пострадает, а мы такого плана не видели", - сказал он.
По словам главы Госдепа, есть и другие способы борьбы с террористической организацией.
"По нашему мнению, лучшие способы - решения реальной постоянной проблемы с ХАМАСом, которая не требует крупной военной операции. Мы говорили об этом с израильтянами и продолжим эти разговоры", - добавил он.