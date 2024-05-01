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Байден выступит в Мемориальном музее Холокоста
01.05.2024 21:49 Алина Груднева

Байден выступит в Мемориальном музее Холокоста

Президент США Джо Байден выступит с программной речью на ежегодной церемонии в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне 7 мая.

Об этом сообщил Белый дом.

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"В дни памяти мы вспоминаем и скорбим о шести миллионах евреев, которые были систематически уничтожены нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. 

На мероприятии Байден поднимет вопрос о моральном долге по борьбе с растущим уровнем антисемитизма. Уточняется, что администрация работает над реализацией первой в истории национальной стратегии по противодействию антисемитизму, чтобы "воплотить в жизнь обещание “никогда больше". 

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