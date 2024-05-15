



Миллиардеры-демократы пригрозили Байдену

Ряд американских миллиардеров-демократов пригрозили Джо Байдену, что начнут поддерживать его главного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа, если тот не изменит своего отношения к Израилю.



Соответствующий шаг последовал за заявлением американского лидера о прекращении поставок бомб, если ЦАХАЛ войдет в Рафиах.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Миллиардеры, которые являются донорами в рамках предвыборной кампании, отметили, что рассматривают возможность переметнуться на другую сторону, поскольку такой шаг администрации Байдена в отношении Израиля является предательством.



Израильско-американский магнат индустрии развлечений и спонсор Демократической партии Хаим Сабан подверг президента США резкой критике.



"Давайте не будем забывать, что избирателей-евреев, поддерживающих Израиль, больше, чем избирателей-мусульман, поддерживающих ХАМАС", - сказал он, назвав решение Байдена об оружии «очень плохим".



По словам Дэвида Фридмана, который при президентстве Трампа был послом в Израиле, отметил, что многие еврейские доноры поддерживают кампанию Трампа. Он отметил, что последней каплей стало именно решение Байдена.