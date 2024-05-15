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Видео: Упавший с верхнего яруса стадиона кот, был спасен болельщиками флагом США
15.05.2024 17:43 MIGnews.com

Видео: Упавший с верхнего яруса стадиона кот, был спасен болельщиками флагом США

Невероятная история и невероятное видео спасения кота, повисшего на верхнем ярусе стадиона в Майями в 2021 году, вновь становится вирусной.

Тогда кот изо всех сил старался держаться. Зрители нижнего яруса смогли успеть развернуть флаг США, с которым пришли на матч по Американскому футболу, и именно на эту "подушку" приземлился хвостатый болельщик.

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Это событие было встречено такой овацией зрителей, которую даже не заслужила местная команда, которая выиграла поединок.
 





 

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