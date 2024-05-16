



"Блондинка в законе" вернется на экраны в новом формате

Легендарная "Блондина в законе" Эль Вудс вернется на экраны.



Такой анонс сделала актриса Рис Уизерспун, сыгравшая в фильме про гламурную выпускницу Гарварда главную роль.



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Знаменитость напомнила, что до того, как стать успешным юристом, Эль была обычной школьницей в 90-е.



"И все вы с ней познакомитесь, в следующем году", - анонсировала Уизерспун.



Через 20 лет после выхода первого фильма, теперь на экранах появится сериал-приквел "Эль". Дата выхода пока что не раскрывается.