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"Блондинка в законе" вернется на экраны в новом формате
16.05.2024 00:25 Алина Груднева

"Блондинка в законе" вернется на экраны в новом формате

Легендарная "Блондина в законе" Эль Вудс вернется на экраны.

Такой анонс сделала актриса Рис Уизерспун, сыгравшая в фильме про гламурную выпускницу Гарварда главную роль.

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Знаменитость напомнила, что до того, как стать успешным юристом, Эль была обычной школьницей в 90-е.

"И все вы с ней познакомитесь, в следующем году", - анонсировала Уизерспун.

Через 20 лет после выхода первого фильма, теперь на экранах появится сериал-приквел "Эль". Дата выхода пока что не раскрывается.

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