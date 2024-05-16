



В США двух братьев обвиняют в краже "крипты" на 25 миллионов

Два брата, учившиеся в Массачусетском технологическом институте, были арестованы в США по обвинению в реализации передовой схемы по использованию целостности блокчейна Ethereum и краже криптовалюты на $25 миллионов.



Федеральные прокуроры Манхэттена назвали схему, осуществленную 24-летним Антоном Перайр-Буэно и 28-летним Джеймсом Перайр-Буэно, "новаторской" и заявили, что это дело стало первым случаем, когда подобное мошенничество когда-либо становилось предметом уголовного обвинения в США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Власти заявили, что в апреле 2023 года они совершили сложное ограбление, похитив у трейдеров 25 миллионов долларов всего за 12 секунд, обманным путем получив доступ к предстоящим сделкам и изменив движение криптовалюты.



"Как мы утверждаем, схема обвиняемых ставит под сомнение саму целостность блокчейна", - заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

