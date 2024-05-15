



Трамп отреагировал на вызов Байдена: "Криворукий Джо", я тебя жду"

В своем посте на сайте Truth Social бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на "продажного" Джо Байдена, назвав его "худшим" дебатером из всех, с кем ему приходилось сталкиваться, и согласился провести с ним дебаты.



Похоже, предположения о том, будут ли дебаты между бывшим президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом перед выборами 5 ноября, подошли к апогею.



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В среду кампания по переизбранию Байдена предложила провести два решающих раунда дебатов - один в конце июня, а другой в сентябре. Вскоре после этого предложения Трамп заявил в социальной сети Truth, что он "готов и желает провести дебаты с "криворуким Джо" в два предложенных времени".



В видеоролике, опубликованном на сайте X, Байден предложил провести два раунда дебатов и даже упомянул среду - день, когда в судебном процессе Трампа по делу о "скрытых деньгах" в Нью-Йорке обычно делается перерыв. По словам представителей кампании Байдена, они предложили провести дебаты в июне, потому что они, скорее всего, состоятся после завершения судебного процесса и возвращения президента с саммита G7.



"Дональд Трамп проиграл мне два раунда дебатов в 2020 году. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Что ж, сделай мой день, приятель", - отметил Байден, делая заявление в социальных сетях.



Джен О'Мэлли Диллон, которая является председателем избирательной кампании Байдена, направила письмо в Комиссию по президентским дебатам. Она также предложила провести дебаты между кандидатами в вице-президенты в конце июля.



Изложив условия проведения дебатов между Байденом и Трампом, О'Мэлли Диллон заявила, что дебаты "должны быть организованы любой вещательной организацией, которая проводила республиканские первичные дебаты в 2016 году, в которых участвовал Дональд Трамп, и демократические первичные дебаты в 2020 году, в которых участвовал президент Байден".



Она также подчеркнула, что это должны быть дебаты один на один, и возразила против присутствия любых кандидатов от третьих сторон.