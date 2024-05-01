



Ева Лонгория покидает Голливуд ради сына

Американская актриса Ева Лонгория и ее муж Хосе Бастон переезжают из Лос-Анджелеса в Испанию ради своего пятилетнего сына.



Ранее супруги выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз, однако его никто не купил. Так что недавно цена была снижена. Дом с восемью спальнями с $22,8 млн до $18,9 млн и уже начали перевозить свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.



Известно, что звезда Отчаянных домохозяек приобрела особняк в испанском городе Марбелья в 2023 году. В доме шесть спален, семь ванных комнат, а также закрытый бассейн, сауна и тренажерный зал.



