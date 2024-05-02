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Члены королевской семьи Швеции посетили военный парад: фото
02.05.2024 03:34 Алина Груднева

Члены королевской семьи Швеции посетили военный парад: фото

Члены королевской семьи Швеции, кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми Эстель и Оскаром посетили военный парад.

Торжественное мероприятие прошло в день рождения короля Карла Густава, которому 30 апреля исполнилось 78 лет.

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Королевское семейство было сфотографировано на балконе Королевского дворца в Стокгольме.

Кроме них мероприятие также посетила принцесса София. 

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