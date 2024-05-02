



Члены королевской семьи Швеции посетили военный парад: фото

Члены королевской семьи Швеции, кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми Эстель и Оскаром посетили военный парад.



Торжественное мероприятие прошло в день рождения короля Карла Густава, которому 30 апреля исполнилось 78 лет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Королевское семейство было сфотографировано на балконе Королевского дворца в Стокгольме.



Кроме них мероприятие также посетила принцесса София.