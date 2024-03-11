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Украинский документальный фильм “20 дней в Мариуполе” получил “Оскара"
11.03.2024 08:33 MIGnews.com

Украинский документальный фильм “20 дней в Мариуполе” получил “Оскара"

Лента украинского режиссера Мстислава Чернова “20 дней в Мариуполе” получила “Оскара” за лучший полнометражный документальный фильм.


“Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал”, — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!”


 

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