



Украинский документальный фильм “20 дней в Мариуполе” получил “Оскара"

Лента украинского режиссера Мстислава Чернова “20 дней в Мариуполе” получила “Оскара” за лучший полнометражный документальный фильм.

“20 дней в Мариуполе“, это ещё и первый Оскар Украины. Украинской режиссер Мстислав Чернов сказал, что поменял бы эту награду на то, чтобы этой войны никогда не было. pic.twitter.com/QPSFdfHgyS — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 11, 2024

“Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал”, — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!”