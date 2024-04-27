



Атака на аэродром и два НПЗ в РФ - операция СБУ, - СМИ

В ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины провела операцию, в ходе которой в Краснодарском крае РФ были атакованы два нефтеперерабатывающих завода и военный аэродром.



Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в СБУ.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что была совершена атака на военный аэродром "Кущевск". Также удары при помощи дронов нанесены по Ильскому и Славянскому НПЗ.



"Атаку на аэродром организовала СБУ и Силы обороны. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ. Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ", - сообщает издание.



Как уже сообщалось ранее, на объектах вспыхнули пожары. Персонал был эвакуирован.