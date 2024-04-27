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В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА вспыхнули НПЗ и военный аэродром
27.04.2024 07:28 Алина Груднева

В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА вспыхнули НПЗ и военный аэродром

Ночью, 27 апреля, россияне сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Изначально в администрации Славянского района сообщили, что повреждения получила ректификационная колонна. Резервуарный парк якобы не пострадал.

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На месте попадания вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала. Позже поступили сообщения о том, что пожар вспыхнул на аэродроме у станицы Кущевска.

В министерстве энергетики Украины подтвердили, что в Краснодарском крае атакованы два НПЗ.

"Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар", - сказано в заявлении.

Также в украинском министерстве со ссылкой на открытые источники информации сообщили, что военный аэродром в станице Кущевска действительно загорелся после атаки БПЛА.

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