



В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА вспыхнули НПЗ и военный аэродром

Ночью, 27 апреля, россияне сообщили об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.



Изначально в администрации Славянского района сообщили, что повреждения получила ректификационная колонна. Резервуарный парк якобы не пострадал.



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На месте попадания вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала. Позже поступили сообщения о том, что пожар вспыхнул на аэродроме у станицы Кущевска.



В министерстве энергетики Украины подтвердили, что в Краснодарском крае атакованы два НПЗ.



"Предварительно удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар", - сказано в заявлении.



Также в украинском министерстве со ссылкой на открытые источники информации сообщили, что военный аэродром в станице Кущевска действительно загорелся после атаки БПЛА.

Минус ректификационная колона на Славянском НПЗ, Краснодарский край) pic.twitter.com/Q1Z6kle2cc — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@FilonenkoOles) April 27, 2024

В ходе ночной атаки дронов на Краснодарский край, удары были нанесены по НПЗ "Слаявнск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. #Россия #россиявогне #бавовна pic.twitter.com/CLFccVXlCo — « НАРОДОВЛАСТИЕ » (@nakolputina) April 27, 2024