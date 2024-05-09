



​​​​​​​СБУ взяла на себя ответственность за удар по НПЗ в Башкирии

Атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии организовала СБУ. Прежде чем нанести удар, дрон пролетел рекордные 1500 км, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.



По данным источников, это был дрон СБУ, установивший исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.



"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, работающие на ВПК РФ, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил источник.



"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.



Напомним, 9 мая стало известно об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в РФ "Салаватнефтеоргсинтез", расположенный в Башкирии. Местные власти уже успели отрапортовать об отсутствии пострадавших. Кроме того, якобы, несмотря на атаку, предприятие продолжает работать в штатном режиме.