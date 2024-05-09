



Удары по нефтебазам на Кубани - операция СБУ, - СМИ

Ночные удары 9 мая по двум нефтебазам в Краснодарском крае РФ были операцией Службы безопасности Украины.



Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.



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Они подтверждают, что удар при помощи беспилотников был нанесен по объектам в селе Юровка под Анапой.



"Это была успешная операция ударных беспилотников СБУ", - сообщает издание.



Уточняется, что пораженные объекты были перевалочными пунктами для поставки горючего российским войскам в Крыму.



Как сообщалось ранее, в результате попадания на нефтебазе на Кубани вспыхнул масштабный пожар. Повреждены несколько резервуаров.