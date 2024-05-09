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Удары по нефтебазам на Кубани - операция СБУ, - СМИ
09.05.2024 12:55 Алина Груднева

Удары по нефтебазам на Кубани - операция СБУ, - СМИ

Ночные удары 9 мая по двум нефтебазам в Краснодарском крае РФ были операцией Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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Они подтверждают, что удар при помощи беспилотников был нанесен по объектам в селе Юровка под Анапой.

"Это была успешная операция ударных беспилотников СБУ", - сообщает издание.

Уточняется, что пораженные объекты были перевалочными пунктами для поставки горючего российским войскам в Крыму.

Как сообщалось ранее, в результате попадания на нефтебазе на Кубани вспыхнул масштабный пожар. Повреждены несколько резервуаров.

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