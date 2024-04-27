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Рейс из Финляндии не смог приземлиться в Эстонии из-за помех в работе GPS
27.04.2024 10:52 Алина Груднева

Рейс из Финляндии не смог приземлиться в Эстонии из-за помех в работе GPS

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Финляндии в Эстонию, не смог приземлиться в аэропорту Тарту.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

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Уточняется, что самолет вылетел из Хельсинки. По предварительным данным, он не смог приземлиться в пункте назначения из-за помех в работе GPS.

В результате, рейс вернулся обратно в Финляндию. По предварительным данным, Таллинский аэропорт не был готов к приему самолета в ночь на 27 апреля. Предполагается, что помехи в работе GPS произошли из-за РФ, которую уже давно подозревают в глушении сигналов возле своих границ.

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