



Стас Михайлов раскритиковал Пугачеву: "не надо оскорблять россиян"

Российский артист Стас Михайлов раскритиковал примадонну Аллу Пугачеву за "оскорбления в адрес россиян".



Об этом сообщает российское издание NEWS.ru.



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По словам Михайлова, он в целом с женщинами "не воюет", поскольку это не в его правилах.



"Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые ее сделали. Не знаю, почему она принимает мои слова на свой счет. Вот честно вам скажу, вообще ее не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает. Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья, как она сама себе нарисовала", - заявил артист.



По словам Михайлова, к культурным деятелям, которые покинули РФ из-за того, что та развязала войну против Украины, направлено пристальное внимание. Он также считает, что такие артисты не имеют права оскорблять россиян.



"Вещи нужно называть своими именами: предали - значит предали. Неважно, даже если ты уехал, но останься человеком. Ну уехал ты из страны, не любишь ты эту страну, тоже такое принимается. Даже можно понять людей, которые воюют на той стороне, потому что они в информационном пространстве своем не понимают, что происходит. Не надо в публичных пространствах, это не место сведения счетов", - возмутился он.

