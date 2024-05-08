



AstraZeneca начинает отзывать свою вакцину против коронавируса

Это произошло через три месяца после того, как компания сообщила, что вакцина может вызывать редкий побочный эффект, характеризующийся свертыванием крови и низким уровнем тромбоцитов.



Компания AstraZeneca объявила об отзыве своей вакцины против коронавируса во всем мире.



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Это заявление было сделано спустя три месяца после того, как фармацевтическая компания заявила в судебных документах, что вакцина Oxford-AstraZeneca может вызвать редкий, но серьезный побочный эффект.



Компания признала в суде, что вакцина может привести к тромбозу с синдромом тромбоцитопении - также известным под аббревиатурой TTS - который характеризуется свертываемостью крови и низким уровнем тромбоцитов.

