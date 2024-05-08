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Дальше некуда: безумные секс-сцены на конкурсе Евровидения
08.05.2024 10:57 Аркадий Бочаровский

Дальше некуда: безумные секс-сцены на конкурсе Евровидения


Музыкальная общественность потрясена перфомансом британского исполнителя на Евровидении Olly Alexandeer.

Олли исполнил произведение Dizzy.

Его сопровождали полуобнаженные танцоры в шортах и трусах в стиле боксеров.

Постановщики сочли, что активно-сексуальные па уже не удовлетворяют запросов публики. Участники кордебалета Олли во время представления они лизали друг другу шею, гладили друг друга, чувственно прижимались друг к другу, а также умудрялись имитировать догги-стайл.
 

 

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