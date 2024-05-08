Дальше некуда: безумные секс-сцены на конкурсе Евровидения
Музыкальная общественность потрясена перфомансом британского исполнителя на Евровидении Olly Alexandeer.
Олли исполнил произведение Dizzy.
Его сопровождали полуобнаженные танцоры в шортах и трусах в стиле боксеров.
Постановщики сочли, что активно-сексуальные па уже не удовлетворяют запросов публики. Участники кордебалета Олли во время представления они лизали друг другу шею, гладили друг друга, чувственно прижимались друг к другу, а также умудрялись имитировать догги-стайл.