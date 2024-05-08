



Дальше некуда: безумные секс-сцены на конкурсе Евровидения



Музыкальная общественность потрясена перфомансом британского исполнителя на Евровидении Olly Alexandeer.



Олли исполнил произведение Dizzy.



Его сопровождали полуобнаженные танцоры в шортах и трусах в стиле боксеров.



Постановщики сочли, что активно-сексуальные па уже не удовлетворяют запросов публики. Участники кордебалета Олли во время представления они лизали друг другу шею, гладили друг друга, чувственно прижимались друг к другу, а также умудрялись имитировать догги-стайл.

