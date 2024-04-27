



Удар по военному аэродрому на Кубани: первое видео

В сети показали видео, на котором якобы зафиксированы последствия ночного удара по военному аэродрому в российской Кубани.



Соответствующие кадры показал Telegram-канал Astra.



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Речь идет об аэродроме в населенном пункте Кущевская Краснодарского края. В пабликах сообщили, что были повреждены самолеты. На официальном уровне в РФ ситуацию на аэродроме не комментируют.



Ранее источники сообщили, что за ударами по аэродрому и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае стоят СБУ и Силы обороны Украины.