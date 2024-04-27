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ЕС выделит еще десятки миллионов евро на помощь Газе
27.04.2024 10:00 Алина Груднева

ЕС выделит еще десятки миллионов евро на помощь Газе

В ЕС решили увеличить финансирование для предоставления гуманитарной помощи жителям Газы на 68 миллионов евро.

Об этом сообщил еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич.

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По его словам, в Газе разворачивается "настоящая гуманитарная катастрофа". В ЕС настаивают на том, что палестинцы находятся "в чрезвычайной опасности".

"Значительное количество погибших и раненых среди гражданского населения, среди которых преимущественно женщины и дети, разрушение жизненно важной инфраструктуры и голод, надвигающийся на Газу, должны стать тревожным сигналом для всего международного сообщества", – отметил Ленарчич.

Таким образом, общий объем гумпомощи для жителей Газы в 2024 году возрастает до 193 миллионов евро.

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