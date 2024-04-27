



Палестинцев пригласят на Олимпиаду, даже если те не пройдут квалификацию

Палестинские спортсмены будут приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже, даже если они не пройдут квалификацию.



Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью французскому информационному агентству AFP.



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"Мы пригласим для участия в Олимпиаде от шести до восьми палестинских спортсменов, в зависимости от результатов отборочных игр", - сказал он.



В МОК пояснили, что система приглашений спортсменов работает таким образом с "целью объединения всех национальностей".