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Палестинцев пригласят на Олимпиаду, даже если те не пройдут квалификацию
27.04.2024 11:00 Алина Груднева

Палестинцев пригласят на Олимпиаду, даже если те не пройдут квалификацию

Палестинские спортсмены будут приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже, даже если они не пройдут квалификацию. 

Такое заявление сделал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью французскому информационному агентству AFP.

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"Мы пригласим для участия в Олимпиаде от шести до восьми палестинских спортсменов, в зависимости от результатов отборочных игр", - сказал он.

В МОК пояснили, что система приглашений спортсменов работает таким образом с "целью объединения всех национальностей".

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