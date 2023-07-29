



Стало известно, когда выйдет спин-офф сериала "Пацаны"

Спин-офф сериала "Пацаны", получивший название "Поколение ВИ" выйдет на экраны 29 сентября.



По данным Variety, в этот день будут представлены сразу три серии, а каждый новый эпизод, традиционно, будет выходить раз в неделю.



В сериале покажут юных супер-героев, которые учатся в специальном колледже.



"Они быстро узнают, что честолюбие приходит с жертвами, и что разница между правильным и неправильным не так очевидна, как они когда-то думали. Когда темные секреты колледжа раскрыты, студенты должны понять, какими героями они станут", — сообщает Amazon Prime Video в описании.



В спин-оффе появятся некоторые звезды из основного состава "Пацанов". Пока что подтверждены лишь Экспресс, которого сыграл Джесси Т. Ашер, и Эшли - Колби Минифи.



Главные роли в "Поколении Ви" исполнят Джаз Синклер, Ченс Пердомо и Патрик Шварценеггер.



