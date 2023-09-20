



Сергей Жуков из “Руки вверх” появится в новом сезоне “Простоквашино”

Киностудия “Союзмультфильм” анонсировала выход пятого сезона мультсериала “Простоквашино”.



Новый сезон анимационного сериала выйдет в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале “Мультиландия” 25 сентября.



Зрители в новом сезоне впервые услышат “Гимн Простоквашино”, увидят его автора – певца и композитора Сергея Жукова. Он появится в сериале в качестве приглашенного гостя.



Необычная серия получила название “Курорт Простоквашино” и расскажет о творческих способностях Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню так, что туда приедет знаменитый певец.



25 сентября зрителям будут доступны 4 серии пятого сезона “Простоквашино”, а чуть позже, в конце сентября, будут доступны новые эпизоды мультфильма.