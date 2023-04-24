



Праведник צדיק вышел в широкий прокат в Израиле

20 апреля компания «КиноРай» выводит в широкий израильский прокат фильм режиссера Сергея Урсуляка «Праведник». Фильм, который вызвал волну обсуждений и рецензий сразу после закрытой премьеры картины 14 апреля в Тель-Авиве.



На премьеру «Праведника» (в израильском прокате צדיק) в Израиль прилетел режиссер фильма Сергей Урсуляк, сценарист Геннадий Островский и исполнитель главной роли Александр Яценко и продюсер Мария Ушакова. В тель-авивский Гейхаль а-тарбут в этот важный день приехали участники израильской съемочной группы (ведь большая и очень важная часть съемок проходила в Израиле), в том числе и исполнитель роли одного из главных героев в наши дни – Довале Гликман, пришли общественные деятели, представители музея Яд ва-Шем, который принимал важное участие в съемочном процессе, а также деятели культуры и искусства, журналисты, блоггеры, политические деятели и другие известные лица.





Начало проката «Праведника» сразу после Песаха и дня Катастрофы символичен, поскольку фильм рассказывает о спасении евреев во время второй мировой войны партизаном Николаем Киселевым, который вывел с оккупированных белорусских земель более двухсот евреев, чудом избежавших смерти в долгиновском гетто.





Сам Николай Киселев, ставший проводником в жизнь для 218 евреев, с которыми, уводя за линию фронта, прошел более 1500 километров, до самой своей смерти в 1974 году, никому не рассказывал о своем подвиге. Мир узнал о нем после того, как в белорусском музее Истории и культуры евреев был обнаружен «список Киселева» – рапорт о выполненном поручении с перечислением имен всех спасенных им людей. В 2005 году Яд ва-Шем присвоил Николаю Киселеву звание «Праведник народов мира».





Потомки спасенных Николаем евреев, а их сейчас уже более 2200 человек, каждый год собираются вместе в день последнего расстрела долгиновского гетто, и вспоминают героя, сравнивая его с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ.





Фильм, в котором снималось целое созвездие блестящих артистов: Чулпан Хаматова, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Дитмар Кениг, Довале Гликман, Федор Добронравов, Юлия Витрук, Любовь Константинова и другие, демонстрируется во всех главных израильских кинотеатрах: Синема Сити, Хот Синема, Ес Планет, Мувиленд, Кольноа Лев и Синематек Тель-Авив на русском языке с субтитрами на иврите.





Узнать расписание сеансов и заказать билеты можно на сайте компании-прокатчика картины «Праведник» в Израиле «КиноРай»: kinorai.co.il





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