



Netflix за 7-9 долларов в месяц запустит тариф с рекламой

Netflix планирует взимать от 7 до 9 долларов в месяц за новый тариф с поддержкой рекламы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания планирует представить бюджетный вариант в последние три месяца 2022 года в нескольких регионах. Чтобы подписка начала работать в более расширенном формате, возможно, придется подождать до начала следующего года.

Netflix планирует продавать около четырех минут рекламы в час, показывая ролики до и во время шоу.

Конкурент Walt Disney Co в марте объявил, что в конце этого года предложит более дешевую версию своего потокового сервиса Disney+ с поддержкой рекламы.

Такой план Netflix планирует ввести, чтобы привлечь подписчиков, готовых смотреть шоу с рекламой, почти за половину текущего тарифного плана, который стоит 15,49 долларов в месяц.