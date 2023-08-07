



Фильм о Барби собрал 1 миллиард долларов в прокате - очередной рекорд режиссера

После первых выходных, когда фильм "Барби" был показан в кинотеатрах по всему миру, фильм Греты собрал 155 миллионов долларов в прокате США, что, в свою очередь, побило рекорд самого большого дебюта для фильма, снятого женщиной. И мало того, что он собрал ошеломляющую сумму в Америке за первые несколько дней, Барби заработала около 182 миллионов долларов в международном прокате.



Но теперь, после 17 дней показа в кинотеатрах, фильм "Барби2 достиг отметки в миллиард долларов, по данным Warner Bros. По мере того, как эти выходные подходят к концу, фильм собрал умопомрачительные 1,03 миллиарда долларов в мировом прокате. И это означает, что Грета стала первой женщиной, достигшей рубежа в качестве сольного режиссера.



С триумфальным заявлением сегодня выступили Джефф Гольдштейн, президент по внутренней дистрибуции, и Эндрю Криппс, президент по международной дистрибуции Warner Bros. Pictures. В своем заявлении президенты сказали: "Как руководители дистрибьюторов, мы не часто теряем дар речи из-за качества фильма, но фильм "Барби" превзошел даже наши самые оптимистичные прогнозы".



Они добавили: "Это переломный момент для "Барби", и никто, кроме Греты Гервиг, не смог бы воплотить эту икону разных поколений и ее мир в такую ​​забавную, эмоциональную и занимательную историю, которая находит отклик у всех кинозрителей, которые буквально окрасили весь мир в розовый цвет".



"Длинные очереди и повторные просмотры доказывают, что фильмы вернулись с большим размахом , и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как далеко "Барби" может зайти в реальном мире", — заключили они.



"Барби" стала рекордсменом по размеру дебюта для фильма, снятого женщиной. Ранее этот титул удерживал фильм "Капитан Марвел", снятый режиссерами Анной Боден и Райаном Флеком. "Капитан Марвел" удерживал этот титул со 153 миллионами долларов с 2019 года, что, в свою очередь, доказывает, что новый рекорд "Барби" имеет еще большее значение для женщин.

