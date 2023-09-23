



Что посмотреть на Netflix: Пять топовых новинок осени

Netflix подготовил фильмы разных жанров: от криминального триллера до фэнтези и комедии. Здесь и Бенедикт Камбербетч, и Ральф Файнс, и Бен Кингсли, и Эмили Блант, и Крис Эванс, и Майкл Фассбендер, и Тильда Свинтон, и даже Николь Кидман.



Замечательная история Генри Шугара

Премьера: 27 сентября

В ролях: Бенедикт Камбербетч, Ральф Файнс, Руперт Френд, Бен



Сюжет новой картины вращается вокруг небедного человека, который узнает о гуру, который может видеть сквозь предметы и предсказывать. И вроде бы всему этому он научился благодаря одной книге. Наш герой идет на все, чтобы добыть артефакт. Зачем? Он намерен овладеть навыком ясновидения, чтобы "видеть" наперед карты соперников в казино. И –стать еще богаче.



Девушка

Премьера: 13 октября

В ролях: Милли Бобби Браун, Анджела Бассет, Робин Райт



Послушная девушка соглашается выйти замуж за вполне приличного принца, но выясняет, что все это было ловушкой – королевская семья избрала ее как жертву для погашения старого долга. Девушку просто хотят скормить дракону. Однако она оказалась не лыком шита и выжила, проявив смекалку и волю.



Продавцы боли

Премьера: 27 октября

В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Энди Гарсия



Сюжет о Лизе Дрейк – женщине, которая бросает университет, мечтая о лучшей жизни для себя и своей дочери. Она устраивается на работу в фармацевтическую компанию, которая находится на грани разорения. Однако там у Лизы обнаружились большие способности к продажам. Благодаря Дрейк продажи обезболивающих средств взлетают и дела фирмы пошли в гору. Лиза становится звездой компании и медиа. Но вот у нового обезболивающего препарата есть один малоприятный побочный эффект. Женщина оказывается в эпицентре скандала со смертельным исходом.



Убийца

Премьера: 10 ноября

В ролях: Майкл Фассбендер, Тильда Свинтон, Чарльз Парнелл



Новый триллер Дэвида Финчера, основанный на цикле французских графических романов Алексис Нолент. Главный герой – опытный киллер, который в кризисе среднего возраста вдруг начинает испытывать раскаяние за свои преступления. "Убийца" Финчера станет вторым полнометражным проектом режиссера для стримингового сервиса после эстетически и интеллектуально роскошного "Манка" – о легендарном голливудском сценаристе, которого волшебно сыграл Гэри Олдмен. Финчер необычно подает уже довольно заезженную тему – о киллере, который направит оружие против своих нанимателей.



Семейное дело

Премьера: 17 ноября

В ролях: Николь Кидман, Джои Кинг, Зак Эфрон



Девушка Зара работает секретаршей супер популярной звезды – киноактера Криса Коула. Он нарцисс и ловелас. Не в силах больше терпеть его проделки, Зара увольняется, а вскоре с удивлением выясняет, что Коул встречается с ее мамой. В роли мамы, переживающей вторую молодость, – Николь Кидман. Учитывая ее актерский темперамент, страсти должны зашкаливать.

