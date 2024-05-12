



Посол США: отношения с Израилем не изменились

Посол США в Израиле Джек Лью опровергает информацию о том, что отношения между Америкой и Израилем изменились в худшую сторону.



Об этом он сказал по случаю Дня памяти в интервью 12-му каналу израильского ТВ.



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"По сути, ничего не изменилось в основных отношениях между Израилем и США - несмотря на решение администрации Байдена на прошлой неделе отложить поставку тяжелых бомб в Израиль и заявление президента Байдена о том, что он не будет поставлять наступательное оружие Израилю для крупного наступления ЦАХАЛа, затрагивающего населенные пункты в Рафиахе", - отметил он.



По словам дипломата, военная помощь заметно увеличилась с 7 октября. Он отметил, что был задержан лишь "один комплект боеприпасов", а все остальное продолжают поступать Иерусалиму.



"Я считаю ошибкой думать, что в отношениях что-то принципиально изменилось", - добавил он.