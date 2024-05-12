



Опра Уинфри извинилась перед аудиторией

Легендарная телеведущая Оправ Уинфри извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет и спорта.



Соответствующее заявление она сделала в прямом эфире WeightWatchers "Сдвиг: новый способ думать о весе".



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"Я хочу признать, что я была постоянным участником этой диетической культуры через свои платформы, через журнал и ток-шоу в течение 25 лет. Я внесла в это большой вклад. Я не могу сказать вам, сколько шоу по снижению веса и преображениях я провела, и они стали моим основным продуктом с тех пор, как я работаю на телевидении", - сказала медиамагнат.



По словам Уинфри, в 1988 году она в эфире одного из своих шоу выкатила в студию тележку с жиром. По словам телеведущей, это было одним из ее самых больших в жизни сожалений.



"Это послужило сигналом о том, что нужно морить себя голодом с помощью жидкой диеты, и установило стандарт для моих зрителей, который ни я, ни кто-либо другой не мог поддерживать. Уже на следующий день я начала набирать вес обратно", - отметила она.