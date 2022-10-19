



Звезде "Флэша" Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы

Актеру Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы и штраф в размере 2000 долларов, если он будет признан виновным в краже со взломом.



Как сообщает Deadline, инцидент произошел в штате Вермонт. На видеозаписи записано, как актер проник в частный дом и украл три бутылки со спиртным - джином, водкой и ромом.



Сам Эзра Миллер не признал себя виновным. Следующее заседание суда должно состояться 13 января 2023 года.



Актер Эзра Миллер известен по ролям в фильмах "Флэш" и "Фантастические твари и где они обитают".