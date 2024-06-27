



Звезда "Эмили в Париже" сменила имидж

Звезда молодежного сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз сменила имидж.



Знаменитость обрезала свои роскошные локоны и сделала окрашивание.



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В частности, Коллинз покрасилась в оттенок эспрессо, который немного темнее ее натурального. Более того, она решилась на карэ.



"Эта стрижка и цвет кажутся смелее и в то же время как-то легче. И полностью соответствуют мне - прямо сейчас", - отметила Лили.