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Звезда "Эмили в Париже" сменила имидж
27.06.2024 00:25 Алина Груднева

Звезда "Эмили в Париже" сменила имидж

Звезда молодежного сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз сменила имидж.

Знаменитость обрезала свои роскошные локоны и сделала окрашивание.

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В частности, Коллинз покрасилась в оттенок эспрессо, который немного темнее ее натурального. Более того, она решилась на карэ.

"Эта стрижка и цвет кажутся смелее и в то же время как-то легче. И полностью соответствуют мне - прямо сейчас", - отметила Лили.

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